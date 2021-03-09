65-е Евровидение состоится в Роттердаме с 18 по 22 мая. Смотр пройдет в Rotterdam Ahoy, где гремело детское Евровидение-2007 и должен был состояться конкурс в 2020-м, отмененный из-за пандемии. По правилам конкурса, в марте все страны-участницы должны назвать артиста, который будет их представлять на этом празднике европейской самодеятельности.

65-е "Евровидение" состоится в Роттердаме с 18 по 22 мая. Смотр пройдет в Rotterdam Ahoy, где гремело детское "Евровидение-2007" и должен был состояться конкурс в 2020-м, отмененный из-за пандемии. По правилам конкурса, в марте все страны-участницы должны назвать артиста, который будет их представлять на этом празднике европейской самодеятельности.В этом году в "Евросонге" участвует 40 стран. На сегодняшний день с артистами или песнями, помимо России, оставались неопределившимися Беларусь, Швеция, Азербайджан, Мальта, Польша, Болгария, Латвия, Швейцария и Великобритания. Вообще среди участников этого года много тех, кто был заявлен еще 2020-м, правда, теперь им нужно представить новые песни.Наша страна в последний раз выбирала участника всенародным голосованием в 2012-м, когда на конкурс ездили "Бурановские бабушки". С тех пор "Евровидение" по очереди транслировали Первый канал и "Россия", которые определяли участников авторитарно – при помощи так называемого "закрытого отбора национального вещателя". Часто это вызывало недовольство у аудитории, потому что совершенно непонятно было, как попадали на конкурс сестры Толмачевы, Юлия Самойлова, или Дина Гарипова.В этот раз хотя бы надежда на то, что будет принято во внимание мнение телезрителей, появилась. "Мы хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям «Евровидения», — пояснил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта. При этом вплоть до 20 часов 8 марта – времени начала отбора – в тайне оставался даже шорт-лист претендентов."С большей долей вероятности Россию на конкурсе "Евровидение-2021" представит с новой песней рейв-группа Little Big, которая должна была выступить от страны в 2020 году", – было сказано во всезнающей "Википедии". Правда, во время голосования группа от участия отказалась — об этом сообщил Илья Прусикин. Предполагалось, что страну могут представлять певица Manizha, #2Маши или группа Therr Maitz.В итоге же вечером 8 марта на Первом канале объявили: едет Manizha. Такова воля россиян. Понравится ли этот выбор европейской аудитории – узнаем в мае.