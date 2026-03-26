Взлетает самолет. Как обычно, в динамиках раздается голос командира:
- Уважаемые пассажиры! Вас приветствует командир экипажа...
По окончании речи первый пилот вешает микрофон на стойку, забыв его выключить, и обращается ко второму пилоту:
- Сейчас поставим эту байду на автопилот - выпью кофейку и тр*хну Светку-стюардессу...
Одна из стюардесс в салоне слышит эти слова и быстренько направляется в кабину пилота - исправить оплошность. Какой-то старичок ей говорит:
- Да не спешите вы так, Светочка! Он еще кофе не выпил.
еще анекдот!