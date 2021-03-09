Российское движение школьников (РДШ) в течение праздничных выходных провело множество онлайн-активностей. Активисты приняли участие в акциях, посвященных Международному женскому дню.

Российское движение школьников (РДШ) в течение праздничных выходных провело множество онлайн-активностей. Активисты приняли участие в акциях, посвященных Международному женскому дню.В субботу Экологическое направление РДШ запустило акции "Метеодневник", а в рамках проекта "Добро не уходит на каникулы" стартовала акция "Подари внимание". Школьники поздравили своих любимых женщин с 8 марта и могли выиграть подарки за креативность.Также около 20 тысяч школьников участвовали в онлайн-квизе, который был посвящен женщинам-героям. Около 13,5 тысячи школьников посмотрели мультфильм "Теленок" в онлайн-кинотеатре РДШ.В конце дня начался челлендж от медиашколы РДШ. Ребятам предложили снять ролики о том, как они помогают мамам по хозяйству.В воскресенье школьников ждала передача "Абитура". На это раз более семи тысяч ребят посмотрели онлайн-экскурсию по Казанскому авиационному институту.Самая насыщенная программа была в праздничный понедельник. РДШ подвело итоги акции "Песенный флешмоб", также активисты движения дарили цветы на улицах."Благодаря песенному флешмобу РДШ школьники поздравили любимых дам творчески. Мы выбрали «Песенку мамонтенка» за ее главный посыл – любовь к матери, самому важному человеку в нашей жизни", – рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.Флешмоб проводили в значимых культурных местах России. Так, в Москве школьники исполнили композицию на центральной аллее ВДНХ, в Санкт-Петербурге – у городского Дворца творчества юных, поделилась Плещева.Также с 1 по 8 марта проходила всероссийская акция "Завтрак для любимых". В ней участвовали более 4,7 тысячи школьников из разных регионов. Они снимали видео, как готовят завтрак для мам, бабушек, сестер и подруг, и размещали их в соцсети "ВКонтакте" с хештегами #РДШ #8марта #ЗавтракДляЛюбимых #gastromaprussia #ГастрономическаяКартаРоссии.Кроме того, 8 марта "Классное радио РДШ" провело встречу с актером театра и кино Вячеславом Манучаровым. Трансляцию посмотрели 4,5 тысячи человек.Также в Международный женский день прошла трансляция форума «Synergy Girl’s Power», организованный Университетом «Синергия» и РДШ. Ведущие спикеры провели увлекательные лекции и мастер-классы.