Региональный Следком выясняет обстоятельства гибели девочки, которой не было ещё и двух лет. Напомним, трагедия произошла 2 марта, тогда в городе Кольчугино ребенка насмерть придавил шкаф.

Региональный Следком выясняет обстоятельства гибели девочки, которой не было ещё и двух лет. Напомним, трагедия произошла 2 марта, тогда в городе Кольчугино ребенка насмерть придавил шкаф. Девочка приехала в гости к бабушке со своей мамой из другого региона По предварительным данным Следкома, трагедия произошла около 10 часов утра. Девочка находилась вместе со своей мамой в