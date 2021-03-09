Скончалась королева авантюрного детектива Татьяна Полякова. Писательнице из Владимира был 61 год. Татьяна Полякова родилась во Владимире 14 сентября 1959 года. Окончила филологический

Скончалась королева авантюрного детектива Татьяна Полякова. Писательнице из Владимира был 61 год. Татьяна Полякова родилась во Владимире 14 сентября 1959 года. Окончила филологический факультет Ивановского госуниверситета. Чтобы ребенка взяли в детский сад, Татьяна Викторовна устроилась туда воспитателем и проработала там 14 лет. Писать начала в 1997 году. С тех пор написала больше 90 книг, они