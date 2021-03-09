ЧП в Юрьевце. Вечером 9 февраля загорелся строительный кран. По предварительной информации МЧС области, загорелась кабина башенного крана на стройке одного из ЖК. Как сообщают в тревожном

ЧП в Юрьевце. Вечером 9 февраля загорелся строительный кран. По предварительной информации МЧС области, загорелась кабина башенного крана на стройке одного из ЖК. Как сообщают в тревожном ведомстве, обошлось без пострадавших.