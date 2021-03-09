ЧП в Юрьевце. Вечером 9 февраля загорелся строительный кран. По предварительной информации МЧС области, загорелась кабина башенного крана на стройке одного из ЖК. Как сообщают в тревожном
<a href="https://33live.ru/novosti/09-03-2021-v-yurevce-zagorelas-kabina-bashennogo-krana.html" target="_blank">В Юрьевце загорелась кабина башенного крана</a> - ЧП в Юрьевце. Вечером 9 февраля загорелся строительный кран. По предварительной информации МЧС области, загорелась кабина башенного крана на стройке одного из ЖК. Как сообщают в тревожном
[url=https://33live.ru/novosti/09-03-2021-v-yurevce-zagorelas-kabina-bashennogo-krana.html]В Юрьевце загорелась кабина башенного крана[/url] - ЧП в Юрьевце. Вечером 9 февраля загорелся строительный кран. По предварительной информации МЧС области, загорелась кабина башенного крана на стройке одного из ЖК. Как сообщают в тревожном