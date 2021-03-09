Похищенные из подъезда дома велосипеды фигурант планировал реализовать.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя поселка Балакирево. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).С заявлением о краже двух велосипедов летом прошлого года в полицию обратился 40-летний местный житель. Потерпевший пояснил, что транспорт хранился в подъезде дома. Сумма причиненного ущерба составила 20 000 рублей.Фигурант был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания.Обвиняемый пояснил, что похитил оставленные без присмотра велосипеды, когда направлялся в гости к своему приятелю. Впоследствии один велосипед он продал, второй был изъят сотрудниками полиции и возвращен законному владельцу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.