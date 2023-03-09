Снять катер в Санкт-Петербурге на день рождения можно очень недорого. Доступны услуги кейтеринга и фотографа

В Санкт-Петербурге много возможностей отпраздновать свой день рождения так, чтобы он надолго запомнился. И одна из них – это прогулка на катере. Это отличная возможность для пар и небольших компаний провести праздник уединенно, вдали от чужих глаз. Катер может пройти вдоль берега к самым интересным достопримечательностям города, к наиболее живописным местам, или же отправиться в море. Выбирать можно любой вариант, нередко доступно составление индивидуальных маршрутов. И снять катер в спб на день рождения можно за очень привлекательную цену. Можно найти симпатичные варианты от 6 500 р. за час.

Какой сервис можно получить на катере

Арендаторы могут рассчитывать на комфортное размещение. Если цель – только прогулка к достопримечательностям, то гостям будут предложены удобные места и теплые легкие пледы. Если хочется праздника с закусками и напитками, то можно рассмотреть варианты с дополнительным оборудованием и услугами. Вполне реально снять катер, на котором будет:



Wi-Fi;



столик;



обогрев;



туалет;



тент и пр.



Если в планах устроить дискотеку, стоит присмотреться к вариантам с наличием Bluetooth и колонками для воспроизведения музыки.

Для праздника можно попросить украсить катер. Обычно для этого используются шары и цветы. По запросу работает служба кейтеринга, которая готова организовать изысканные закуски или плотный ужин отдыхающим. На многих катерах есть посуда и бокалы для гостей.

Кому подходит день рождения на катере

Катер подходит для разных форматов празднования дней рождения. Это может быть и романтическое свидание только на двоих, и прогулка с родителями, дискотека с друзьями или вечеринка в купальниках. Обычно он рассчитан на небольшую компанию от 6 до 11 человек. Посмотреть модели можно тут: https://vkatere.ru/.

Такой вариант подойдет, если в торжество хочется забыть обо всех хлопотах и просто насладиться своим особым днем. О еде позаботится кейтеринг, уборка посуды тоже делегируется персоналу. Можно нанять фотографа, который сделает памятные снимки. Обычно у фирм, сдающих суда в аренду, уже есть на примере проверенные профессионалы, которые гарантируют отличный результат. А сам катер станет прекрасной фотозоной.

Стоит рассмотреть этот вариант, если на торжество прибывают люди из разных городов. Поездка к достопримечательностям, шум моря и прохладный ветер с брызгами в лицо – этот отдых и мероприятие точно запомнятся гостям Северной столицы.