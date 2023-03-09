Женщины возглавляют министерства, садятся за руль грузовиков, служат в охране и МЧС.

Владимирская область – женский регион. Здесь проживает 747 тысяч женщин и только 619 тысяч мужчин. В основном жительницы региона – горожанки, восемь из десяти живут в городах, и только две – в деревнях и сёлах.Сколько дам?Средняя продолжительность жизни наших землячек постоянно увеличивается. Сейчас это 77 лет. Но есть прогнозы, что к 2030 году «возрастная цифра» вырастет до 79. Но уже сейчас рядом с нами живёт много почтенных пожилых леди: 85-летнего рубежа достигли 19 тысяч владимирок, и более 100 женщин отметили 100-летний юбилей.Большая часть жительниц области не только жёны и матери, но и профессионалы. 46% женщин находятся в трудоспособном возрасте, девочки до 15 лет составляют 15% прекрасной половины человечества. В основном женщины работают в сфере торговли, гостиничного бизнеса и на предприятиях общественного питания – в этих отраслях занято 25% женщин. Около 20% работает на производстве и в бюджетной сфере: в образовании, медицине и соц­обеспечении.Пора в дорогуБолее 40% граждан, имеющих учёную степень, — женщины. Прекрасный пол освоил и совсем не женские профессии. Так, например, Ирина К. из Владимира уже несколько лет работает дальнобойщицей, управляя МАЗом.Для неё сидеть за рулём гигантской машины – не только способ победить пространство и время, это и семейная традиция: её мама раньше управляла грузовиком, теперь учится «мужскому» вождению и дочь. Коллеги по предприятию, мужчины, никаких послаблений Ире не делают. Хотя её конкурентное преимущество высоко оценивает начальство. По словам руководителя транспортной фирмы, мужчины, бывает, не выходят в рейс, позволив себе алкоголь накануне, а от этого прилетают неустойки от заказчиков. А с Ириной никогда проблем нет: в любое время дня и ночи готова в дорогу.Добро бесценноМария Л. из Владимира с детства хотела стать офицером, быть полезной людям и, руководствуясь двумя этими желаниями, нашла для себя идеальную профессию.«Главные качества по­жар­но­го-спасателя, на мой взгляд, решительность, смелость, отменная сила воли, быстрая реакция, выносливость, ответственность. Ну а самое главное в любой профессии — оставаться человеком, дарить добро, иметь желание бескорыстно помогать людям в трудную минуту. А добро — оно бесценно...»Вместе с работой мечты Мария обрела в МЧС семью. Три года назад по распределению девушка попала в Главное управление МЧС г. Владимира. Её будущий супруг Алексей на тот момент уже был опытным спасателем.Маша любит свою профессию и ценит её за непередаваемые эмоции: «Какое облегчение испытываешь, когда людям уже ничего не угрожает, а все спасатели возвращаются на базу. Самоотдача — это не для простых людей, а для людей, имеющих особый дар, дар спасателя, и каждый, рискуя, не задумываясь отдаст свою жизнь ради спасения других. За названием этой профессии «небесный простор» внутреннего мира и ярко горящее, как солнце, сердце, которое способно на самопожертвование».Несколько лет назад во Владимире всерьёз обсуждали, не пора ли поставить памятник женщине, а то везде в камне и бронзе воплощены одни мужчины. Какой она должна быть изображена: хрупкой, или пол­нотелой, или, как в скульпту­ре Мухиной, мускулистой, спортивной? Но так к единому мнению и не пришли. И памятника до сих пор нет...Мнение экспертаЗаслуженный работник культуры РФ Валентин Гусев:– Надо, чтобы общество созрело для понимания этого: каким же оно видит свою современницу. Я долго задавался вопросом: а кто же она –героиня нашего времени? Как её изобразить? В советское время если у неё звезда Героя Соцтруда на груди – это уже героиня полотен. Сегодня кого изображать? Предпринимателя? Миллионершу? Фабричную работницу? Учительницу? Ответа пока у меня нет.