Днем 8 марта в Судогде в частном жилом доме на улице Береговой произошел пожар, унесший жизнь 44-летнего хозяина дома. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.

Днем 8 марта в Судогде в частном жилом доме на улице Береговой произошел пожар, унесший жизнь 44-летнего хозяина дома. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. Вызов на спасательный пульт поступил в 15:33. Пожарные оперативно выехали на место. «По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдался сильный дым из-под кровли частного блочного кирпичного дома. Для