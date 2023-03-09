Во Владимирской области телефонные мошенники делают своими сообщниками несовершеннолетних. За...

Во Владимирской области телефонные мошенники делают своими сообщниками несовершеннолетних.За минувшие 7 дней жители региона отдали аферистам более 23 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Особенно прискорбно, что злоумышленники посредством социальных сетей и мессенджеров используют несовершеннолетних, вовлекают их в совершение преступлений. Буквально в середине февраля во Владимире задержали 15-летнего курьера телефонных мошенников.На этот раз в полицию обратилась пожилая потерпевшая, у которой он забрал более 100 тысяч рублей. Мошенники обманули бабушку по стандартной схеме: «Ваш родственник попал в ДТП».Задержанный юноша рассказал, что так называемую «подработку» он нашел на Интернет - форуме. Подросток хотел «легкого» заработка, а в итоге стал фигурантам уголовного дела.Полицейские напоминают всем: самое главное - не поддаваться панике при поступлении сомнительных телефонных звонков, не переходить по неизвестным ссылкам и, в целом, проявлять бдительность при общении с незнакомцами.Фото https://www.pxfuel.com/en