За прошедшие сутки в Москве подтвердили 2 421 случай заражения коронавирусом. Это максимальное значение с 30 января.
За прошедшие сутки в Москве подтвердили 2 421 случай заражения коронавирусом. Это максимальное значение с 30 января.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский прокомментировал подъем заболеваемости COVID-19 в Москве. По его мнению, рост числа заразившихся произошел по двум причинам – из-за несоблюдения масочного режима и новых мутаций вируса.
Вознесенский подчеркнул, что гражданам пока рано расслабляться. Вместе с этим специалист выступил против ужесточения ограничений в нынешних условиях. Доцент РУДН считает, что карантин нужно вводить только при серьезном подъеме заболеваемости, передает .
Общее количество россиян, подхвативших коронавирусную инфекцию, сегодня составляет 4,6 миллиона. За прошедшие сутки диагноз поставили 9,1 тысячи человек. Всего с начала пандемии выздоровели 4,2 миллиона граждан, скончались 102,2 тысячи пациентов.
В январе 2020 года во всех регионах началась масштабная вакцинация. Россия официально зарегистрировала три препарата от COVID-19 – "КовиВак", "ЭпиВакКорона" и "Спутник V". Недавно Минздрав приступил к регистрации четвертой вакцины – "Спутник Лайт".
Россия занимает пятое место в списке стран с наибольшим числом граждан, заразившихся коронавирусом. Лидируют Соединенные Штаты (31 миллион случаев). После них идут Бразилия, Индия (по 13 миллионов случаев) и Франция (почти 5 миллионов случаев).