Культурное учреждение распахнуло свои двери после модернизации. Обновление библиотеки стало возможным благодаря победе в 2025 году в областном конкурсе грантов на реализацию творческих

Культурное учреждение распахнуло свои двери после модернизации. Обновление библиотеки стало возможным благодаря победе в 2025 году в областном конкурсе грантов на реализацию творческих проектов в сфере культуры. Внутри теперь не только книги. На полученные средства и помощь со стороны округа сделали ремонт, привели в порядок территорию и создали историко-мемориальный уголок Георгия Шпагина — великого конструктора-оружейника.