В аэропорту Пулково при посадке самолет вологодских авиалиний выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщается, что рейс был технический, на борту помимо экипажа людей не было. В ..
<a href="https://33live.ru/novosti/09-04-2021-v-aeroportu-pulkovo-samolet-vykatilsya-za-predely-polosy-pri-posadke.html" target="_blank">В аэропорту Пулково самолет выкатился за пределы полосы при посадке</a> - В аэропорту Пулково при посадке самолет вологодских авиалиний выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщается, что рейс был технический, на борту помимо экипажа людей не было. В ..
[url=https://33live.ru/novosti/09-04-2021-v-aeroportu-pulkovo-samolet-vykatilsya-za-predely-polosy-pri-posadke.html]В аэропорту Пулково самолет выкатился за пределы полосы при посадке[/url] - В аэропорту Пулково при посадке самолет вологодских авиалиний выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщается, что рейс был технический, на борту помимо экипажа людей не было. В ..