Управление Росреестра по Владимирской области проводит прямую телефонную линию: «Порядок устранения нарушений требований земельного законодательства, выявленных в результате ..

Управление Росреестра по Владимирской области проводит прямую телефонную линию: «Порядок устранения нарушений требований земельного законодательства, выявленных в результате осуществления государственного земельного надзора»Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 09 апреля 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Порядок устранения нарушений требований земельного законодательства, выявленных в результате осуществления государственного земельного надзора».На вопросы граждан ответит начальник отдела государственного земельного надзора - Ломтев Денис Сергеевич.Время проведения прямой линии с 09:00 до 11:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 32-11-94.