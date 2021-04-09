Две автоледи не поделили дорогу.

Во Владимирской области в результате ДТП погиб пассажир «ВАЗа» и пострадали ещё трое человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.Вечером 8 апреля около 21:15 на 83 километре трассы «Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики» в Александровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ», 1996 года рождения, двигаясь в сторону Кольчугино, выехала на встречку, где врезалась в «Дэо Матиз» под управлением девушки 1997 года рождения. Далее в «ВАЗ» въехали «Рено» и «Лада».В результате аварии погиб пассажир «ВАЗа» - юноша 1999 года рождения. На амбулаторное лечение с травмами различной степени тяжести направлены водители «ВАЗа» и «Матиаз», а также пассажир «Матиза» - мужчина 1991 года рождения.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.