Команда школы № 1 из Юрьева-Польского одержала победу в региональном конкурсе знатоков отечественной истории «Героика Российской державы». Это мероприятие объединило школьников и

Команда школы № 1 из Юрьева-Польского одержала победу в региональном конкурсе знатоков отечественной истории «Героика Российской державы». Это мероприятие объединило школьников и студентов из 23 муниципалитетов Владимирской области, собрав их 9 апреля на площадке музейного центра «Палаты». Об этом рассказали в правительстве области. Из пресс-релиза правительства области Программа конкурса включала три тура. В первом команды