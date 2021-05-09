09.05.2021

2021-05-09 12:05:05

Во Владимирской области можно увидеть войну - в стекле и хрустале

Победа в Великой Отечественной - самый огромный , выстраданный миллионами людей подвиг. Мы поздравляем всех ветеранов и тружеников тыла, всех наших телезрителей с праздником 9 мая!



Фронтовой теме посвящены многие работы прославленных мастеров. В том числе и гусевских . Войну - в стекле и хрустале увидеть можно в знаменитой коллекции Музея хрусталя имени Мальцовых. Кому посвятил одну из своих знаковых работ мэтр Владимир Касаткин?- расскажет Мария Платанюк.



Ангелы склонили головы. "Скорбь" - одна из самых пронзительных, символичных работ мэтра Владимира Касаткина. В композиции- горечь, страдание, боль "обожённого войной" века и вместе с тем- надежда. Это посвящение Великой Отечественной, самой кровавой и страшной странице национальной истории. По словам заслуженного художника России , произведение он посвятил и памяти своего учителя. Благодаря которому получил профессию и "путёвку в жизнь".



Владимир Касаткин, заслуженный художник России, главный художник Гусевского хрустального завода.



- Эту композицию я сделал специально для него. Это Гоглов Николай Иванович. Это знаменитая фамилия в нашем городе, регионе, на нашей фабрике. Эта композиция- ему и всем людям, которые защищали.



Символично, что сам Владимир Иванович Касаткин родился в победном 45-ом. Потомственный гусевчанин, он продолжил профессиональную династию. На этом фото- Касаткин с отцом Иваном Ивановичем- непревзойдённым мастером алмазной грани. Родному заводу Владимир Касаткин посвятил больше полувека. И с особой благодарностью говорит о своих учителях.



По словам мастера, его преподаватель Николай Гоглов сам прошёл горнило войны. На фронте ведал артиллерийским расчётом. И пушкой владел в совершенстве.



- Он в бою 7 танков уничтожил, его расчёт. И этот человек ноги лишился. И после того, как он пришёл с войны победителем, он воспитывал детей.



Стекло Владимира Касаткина выглядит живым, хранящим движение горячей массы. К теме Великой Отечественной войны мэтр обращался неоднократно. Директор музея хрусталя Виктория Угрюмова рассказывает: уникальная коллекция хранит редчайшие авторские работы. О войне и цене Великой Победы рассказывают композиции народных художников России Евгения Рогова и Владимира Муратова. Известнейшего мастера Вячеслава Зайцева. 12 лет он проработал главным художником завода. Декоративную композицию "Красные маки" Вячеслав Сергеевич Зайцев создал в 1985-ом. К 40-летию победы советского народа над фашизмом. Красные маки сегодня занимают почётное место в масштабной экспозиции Музея имени Мальцовых. Стекло и цвет здесь- символ, пластика, внутренний свет... И, конечно, в красных маках- память.



Виктория Угрюмова, директор Гусь-Хрустального филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника.



- Они символизируют то, что на земле русской было огромное сражение, здесь сложили свои головы, обагрили своей кровью солдаты за честь, справедливость и независимость нашей родины.



Холодные стекло и хрусталь хранят тепло не только рук, но и души уникальных гусевских мастеров. В них - биение сердца. И благодарность за народный и личный подвиг каждого бойца. Из маленького Гусь-Хрустального на фронт в годы войны ушли 30 370 человек. Домой вернулись только 16 060.



Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир"