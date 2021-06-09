У дедушки исчезли с банковского счета 42 000 рублей. Как установили полицейские, деньги были переведены на счет, привязанный к банковской карте его внучки. Впрочем, девушка заявила, что о

У дедушки исчезли с банковского счета 42 000 рублей. Как установили полицейские, деньги были переведены на счет, привязанный к банковской карте его внучки. Впрочем, девушка заявила, что о денежных операциях не знала и смс-уведомления о зачислении денег не видела. В дальнейшем было установлено, что доступ к карте мог получить 33-летний бывший молодой человек внучки потерпевшего.