Приходит НР в ресторан, заказывает суп с макаронами. Кушает, в процессе поедания попадается ему волос. НР зовет распорядителя и требует, чтобы официанта, подававшего суп, уволили. Проходит некоторое время, и вот тот самый официант устраивается на работу в публичный дом. Однажды он видит, что к ним приходит этот НР и уединяется с проституткой. Решил официант подглядеть, что же будет происходить. Смотрит в замочную скважину - а там НР занимается с проституткой оральным сексом.
Когда НР уже собрался уходить, официант подошел к нему и спросил:
- Почему ты сделал так, чтобы меня уволили, вот ты чем только что с путанкой занимался? Там ведь стоооолько волос!
- Слушай, - говорит, это дело принципа, если бы я у нее там макароны нашел, я бы ее тоже уволил.
еще анекдот!