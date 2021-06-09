Четвёртый день подряд во Владимирской области передают грозы, дождь, а местами ещё и град. По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ..

Четвёртый день подряд во Владимирской области передают грозы, дождь, а местами ещё и град.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-4 часа с сохранением до конца суток в регионе ожидается гроза с дождём, в отдельных районах - град. Прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 15-17 метров в секунду.Ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями в системе ЖКХ, а также может привести к росту количества ДТП и повреждению сельскохозяйственных культур.Жителям области рекомендуется не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Единый номер вызова экстренных служб - 101, 112.