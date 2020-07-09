09.07.2020

2020-07-09 22:10:03

Два новых детских сада появятся во Владимире до конца года

Ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы во многие сферы. В их числе и строительство. Задержки с поставками, сложные условия работы. Так под угрозой срыва сроков сдачи объектов оказались и детские сады в Веризино. Стоит ли надеяться жителям, что они откроются уже в скором будущем - в нашем репортаже.

Успеть во чтобы-то ни стало, так говорят строители детского сада в микрорайоне Веризино. Сейчас возводится второй из трёх этажей. На ход работ значительно повлияли ограничения, связанные с коронавирусом.

Александр Протопопов, генеральный директор строительной фирмы-подрядчика: «30 марта был заключен договор, к сожалению, через несколько дней началась эта пандемия, где-то апрель были сложности некоторые. Но сейчас вышли на полную мощность. И надеемся, я уверен, что в декабре этот сад будет введён в эксплуатацию».

Новый сад рассчитан на 115 мест. Сумма - почти 100 миллионов рублей. Из них около 90% за счёт федеральных субсидий, остальное - из городского и областного бюджетов. Все наружные сети уже проведены. Окончательно возвести здание планируют к 10 августа. Тогда же начнётся и благоустройство территории.

- Детскому саду рады все, не только родители дошкольников, но и жители без детей, потому что мы понимаем, что уже начинаем жить не просто в новом микрорайоне, а в микрорайоне с цивилизацией.

Первых детей эти стены смогут принять уже в начале января следующего года, надеются в горадминистрации. Благодаря ударным темпам сроки близки к запланированным. Та же ситуация с ещё одним садом неподалёку, на улице Полянка.

Сергей Сысуев, замглавы администрации г. Владимира по строительству: «Такие же детские садики мы построили 4 в прошлом году, в этом строим два. Один здесь, на Полянке и один на Тихонравова. Сейчас здесь происходят строительно-монтажные работы - возведение самой коробки детского сада. Здесь дополнительно будет своя индивидуальная котельная».

Его строительство началось в мае и также должно закончиться в сентябре этого года. Сад рассчитан на 50 мест. И сможет принять две группы по 25 малышей до 3-х лет. Таким образом оба учреждения должны удовлетворить спрос жителей микрорайона. Пока они вынуждены водить детей в сады далеко за Пекинку. Кстати, в самом городе детских садов тоже прибавится.

Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: «В Коммунаре, как я и говорил, сейчас всё на кадастровый учёт поставлено, в этом году запроектируем, в следующем построим. Мы также делаем детский садик на Тихонравова, доделываем к тому, который строится ещё более большой. Полянка - в этом году сделаем. У нас по позиции мы должны 200 мест каждый год по федеральной программе дополнительные места делать».

Но и это ещё не всё. Сейчас в горадминистрации активно продвигают строительство школы в Веризино. Проект уже есть, осталось дождаться финансирования по областной программе.

Дмитрий Горкин, Максим Котов

«Вести-Владимир»