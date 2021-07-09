В обладминистрации не собираются отменять или сдвигать сроки введения антиковидных мер.

В 16:00 8 июля состоялась рабочая встреча вице-губернатора Александра Ремиги с представителями бизнес-сообщества Владимирской области. От имени владимирских предпринимателей, владеющих заведениями общепита, фитнес-клубами и гостиницами, во встрече участвовали председатель реготделения «Опоры России» Александр Захаров и вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров Александр Юрьев.Перед тем, как отправится в Белый дом они, где после полуторачасового обсуждения новых коронавирусных ограничений составили обращение на имя губернатора Владимира Сипягина.Публикуем полный текст документа:Открытое коллективное обращение Губернатору Владимирской области Сипягину В.В.от предпринимателей сферы услуг, руководителей предприятий, работников и их семейУважаемый Владимир Владимирович!8 июля 2021 года на брифинге об актуальной ситуации с коронавирусом в регионе с участием представителей Администрации области и Роспотребнадзора, озвучены предложения о новых очень серьезных ограничениях на сферу гостеприимства и услуг.Мы в третий раз сталкиваемся с шаблонными абсурдными предложениями без какого-либо анализа каналов распространения вируса. Снова предлагаются ограничения в одной отдельно взятой отрасли экономики – сфере гостеприимства. Однако не затрагиваются вопросы распространения вируса в гипермаркетах, на рынках, общественных пляжах, в транспорте.На брифинге не поднят вопрос провала государственной программы вакцинации населения в период между второй и третьей волной, не опубликован отчет о принятых мерах по недопущению третьей волны заболеваемости.А между тем количество зараженных во Владимирской области растет! Граждане из близкого окружения заболевших не уходят на самоизоляцию, как это было в первую и вторую волну, так как не получают уведомления из РПН о самоизоляции вовремя! Сознательность и менталитет отдельных граждан позволяет им не самоизолироваться! Вот куда надо направить энергию Главного врача, вот где истинная причина такого количества заболевших. После каждого подтвердившегося случая всех членов семьи необходимо изолировать от общества. Опыт Китая показывает, что только такими мерами можно остановить рост заболеваемости.Предложенные ограничения со стороны РПН, фактически приведут к закрытию предприятий отрасли, увольнению работников, не платежам по обязательствам.Если режим бесковидной зоны будет введен для наших предприятий на весь день работы (не только на ночные часы), то надо четко и ясно осознавать последствия такого решения для отрасли - такой формат будет равносилен полному закрытию. Процент полностью вакцинированных в регионе около 10%, и даже из этого процентного соотношения далеко не все люди ходят в рестораны, фитнесы, посещают отели. Готовых регулярно делать недешевый (и не всегда доступный) ПЦР-тест, например, для посещения кафе – также найдется немного. Можно смело предположить, что введение бесковидных зон обернется падением посещаемости как минимум на 95%. Что сейчас, кстати, подтверждается информацией о падении посещаемости общепита в Москве, где прошла первая неделя такого эксперимента.На этой неделе в федеральных СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал комментарий, что невозможно добиться показателя вакцинации 60% россиян в срок даже до 1 сентября.На фоне реальных цифр количества вакцинированных граждан, отсутствия необходимого количества вакцин, даже для вакцинации работников сферы услуг, заявления федеральных чиновников, ввод ограничений на территории Владимирской области на посещение отелей с 15 июля и других предприятий сферы услуг с 12 июля выглядят невыполнимым и противоречащим здравому смыслу.Если действительно будут введены ограничения работы по времени, кодам, вообще локдаун, то необходима четкая финансовая поддержка. И речь идет о миллионах рублей на каждое предприятие.Пример постоянных затрат ресторана в месяц:- Фонд заработной платы работников с налогами - 1 млн. руб.- Аренда помещений - 300 тыс.руб.- Коммунальные платежи - 120 тыс. руб (счёта выставляются по предоплате - даже в период локдауна)- Налоги - 100 тыс.руб. (при несвоевременной оплате, происходит блокирование счетов)- Прочее 100 тыс.руб.- Товарный запас (списание) - 500 тыс.руб. (за несколько недель простоя - заготовки на производстве и скоропортящиеся продукты нужно будет списать)Итого прямых затрат: 2,1 млн. рублей на одно предприятие.На членов Ассоциации – более 100 млн. рублей в месяц.Если такую финансовую помощь выделить областному бюджету возможности нет – одно решение - дать возможность работать.Любые ограничения по времени работы, также приведут к катастрофическим экономическим последствиям. Предприятия еще не оправились от подобных запретов работы после 23 часов во время второй волны: осенью и зимой. Падение посещаемости и выручек в тот период составил 60% по ресторанам и 90% по ночным заведениям.В связи с приближающейся датой вступления Указа Губернатора №94 от 23.06.2021 о заселении в гостиницы с 14 июля только при наличии вакцинации, в отелях Владимирской области зафиксировано снижение бронирования номерного фонда на 40% относительно июня, а также отмена уже забронированных номеров около 30% от имеющихся бронирований.Данная мера уже ударила по экономике туристической отрасли, но не останавливает распространение вируса – гости из других регионов все равно приедут и остановятся в гостевых домах, квартирах и т.п., тем самым под ударом оказались только «белые» законопослушные предприятия, создающие рабочие места и платящие налоги.В целях защиты своего конституционного права на продолжение предпринимательской деятельности (ст. 55 и 56 Конституции РФ) и предупреждения банкротства, просим Вас критически отнестись к очередным требованиям о введении каких-либо ограничений на отрасль и дать взвешенную оценку предложениям Главного санитарного врача. Считаем, что предложенные ограничительные меры являются чрезмерными и не сдерживающими распространение инфекции.Многие руководители в нашей отрасли опасаются уголовной ответственности за возможное невыполнение обязательств перед работниками и прочими контрагентами, которые не могут быть выполнены в силу предлагаемых запретов.Из неоднократных публичных выступлений представителей федеральных органов исполнительной власти, а также на встрече 18 июня 2021 года вице-губернатора Ремиги А.А с представителями отрасли, был сделан акцент не на новых ограничениях на бизнес, а на стимулирование вакцинации сотрудников общепита и населения.Между Администрацией Владимирской области и предпринимателями было достигнуто соглашение о совместных действиях по пропаганде вакцинации и включении в нее всех работников отрасли, что являлось бы гарантом отсутствия новых ограничений. У членов Ассоциации доля работников, привитых первым компонентом вакцины за две недели увеличилась с 0 до 50%, и многие ждут своей очереди. Данная совместная работа по вакцинации сотрудников отрасли, так же может быть сорвана из-за планируемых ограничений – у предприятий не будет финансовых возможностей организовывать работу дополнительных пунктов вакцинации на своей территории.Руководители предприятий общественного питания, опираясь на договоренности с Администрацией области, провели большую работу среди сотрудников, объясняя, что вакцинация работать без ограничений, без закрытий, без потери заработной платы. Ассоциация делает все возможное чтобы снять напряжение, но мы будем бессильны в случае нарушения договоренностей и введения новых ограничений, а предприятия могут быть поставлены на грань банкротства.Также хотим напомнить, что отрасль не получила адекватных потерям мер поддержки во время второй волны, но обещанных и так широко разрекламированных администрацией области, и только сейчас с наступлением летнего сезона за счет своей работы мы начали возвращать убытки от последствий зимних ограничений. И снова, уже в третий раз, профильные департаменты ничего не говорят об экономических последствиях ограничений и мерах как их минимизировать.С учетом всех изложенных обстоятельств, предлагаем:Не вводить дополнительные ограничения на сферу гостеприимства Владимирской области, предприятия сферы услуг и развлечений до достижения порога 60% вакцинированных жителей области. Введение безковидных зон в предприятиях сферы услуг будет означать глубокий убыток, а для большинства - фактически локдаун. Предлагаем установить срок начала действия ограничений: на отели не ранее 1 августа, а на сферу услуг не ранее 1 сентября 2021 года.Обеспечить необходимым количеством вакцин пункты вакцинации на территории области.Перед принятием каких-либо мер, затрагивающих права бизнеса, обсудить инициативы с отраслевыми объединениями предпринимателей, бизнес-омбудсменом и максимально учесть предложения, чтобы не только сохранить сами предприятия, но и существующие рабочие места.Разработать меры поддержки предприятий, которые могут пострадать в случае введения ограничительных мер (издания Указа). В частности, опыт Москвы – субсидия в размере до 1 млн. рублей на предприятие, единоразовые выплаты в размере 6,5 тысяч рублей на одного сотрудника для обеспечения сотрудников СИЗ. Компенсация аренды.Мораторий на штрафы и пени по налоговым платежам.Стать поручителем по задолженности перед ресурсоснабжающими организациями на время ограничений и обеспечить отсрочку по выплатам до конца 2021 года.Запрет на досрочное расторжение договоров аренды помещений муниципальной и областной собственности на 2021-2022 года.Расширить основания для заселения граждан в отели Владимирской области и посещении фитнесс-центров по практике других регионов:С медицинским документом, о перенесенной болезни не более 6 месяцевСправки о наличии антител, выданной не позднее 30 дней до заезда,Лиц моложе 18 лет без медицинских документов,Разрешить проведение диагностики экспресс тестами на коронавирус на территории средств размещения при заселении гостейПредприниматели сферы услуг Владимирской области,руководители и работники предприятийРестораторы и отельеры искренне надеялись, что власть их услышит. Однако по результатам встречи стало понятно, что отменять вводимые или сдвигать сроки введения ограничений чиновники не намерены.«В проработке следующие меры поддержки: компенсация зарплат сотрудников в размере МРОТ на каждого; кредит под 1% и реструктуризация действующих займов под 1%; региональные налоговые льготы; снижение стоимости аренды муниципального и областного имущества», - рассказали предприниматели.В обладминистрации пообещали подумать над механизмом работы уличных веранд, которые, к слову, открыты даже в Москве. Возможно сдача ПЦР-тестов будет организована в заведениях или возле них.«Мера будет актуальна если будет соблюдён ряд условий. Например, при цене в 2000 рублей за штуку они будут не востребованы», - уверены владельцы кафе и баров.Госслужащие добавили, что они ждут предложения от бизнеса, но свои идеи рестораторы и отельеры уже озвучили. Большинство из них не нашло поддержки у власти.