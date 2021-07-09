Бывшее здание худграфа ВЛГУ начинает новую жизнь. Что будет в его стенах
- смотрите в выпуске Епархиального вестника. Передаю слово Татьяне
Даниловой.
Бывшее здание худграфа ВЛГУ начинает новую жизнь. Что будет в его стенах - смотрите в выпуске Епархиального вестника. Передаю слово Татьяне Даниловой.
Ковчег с мощами святого Александра Невского привезли во Владимир. В год его 800-летия по России идет исторический крестный ход. - В бывшем здании худграфа отремонтируют спортзал и создадут спорткомплекс. Студенты семинарии и православная молодёжь будут заниматься физкультурой в комфортных условиях. Духовное образование и гаджеты. Детям в православной гимназии помогают выбрать правильный контент.
Крестный ход автоколонной в Боголюбово.
В монастыре Боголюбово Митрополит Тихон возглавил торжества в честь Боголюбской иконы Божией Матери. В течение месяца святой образ находился в Успенском соборе Владимира, где перед ним ежедневно совершались молебны. В день празднования икону Богородицы вернули в Боголюбский монастырь.
Божественную литургию в храме Боголюбской иконы Божией Матери женского монастыря возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Правящему архиерею сослужило духовенства Владимирской епархии. Церковными песнопениями богослужение сопровождал Архиерейский хор Успенского кафедрального собора. По завершению литургии Владыка поздравил собравшихся с главным праздником обители и произнёс архипастырское слово, напомнив историю появления этого образа . Ещё со времен святых апостолов перед началом всякого дела верующие, призывая Её имя просят небесного покровительства Божией Матери. Святой благоверный князь Андрей Боголюбский написал тропарь к этой иконе, «Боголюбивая Царица», который поют и по сей день.
Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:
- Какие бы мы не были взрослые люди, мы всегда нуждаемся в Её материнском покрове. И невозможно достигнуть спасения тому, кто не понял Тайну Пресвятой Богородицы, что именно через Неё воплотился Господь наш Иисус Христос. Именно Она стала первым человеком, кто стал ближе всех к Богу. И мы сегодня прославляем Матерь Божию и надеемся на Её святые молитвы перед престолом Божиим. Надеемся, что Она защитит страну нашу.
В обновленном спортзале бывшего худграфа будут заниматься семинаристы.
В спортзале бывшего худграфа на Большой Московской будут проходить занятия по физкультуре. После того как это здание было возвращено Владимирской епархии, в нем начался ремонт. Чтобы сдавать нормативы и тренироваться здесь готовят ещё несколько залов: тренажерный, бойцовский и теоритической подготовки.
Играть в спортивные игры будущие священнослужители любят и умеют. Семинаристы являются постоянными участниками круглогодичной спартакиады среди высших учебных заведений Владимира, где занимают достойные места. Это и настольный теннис, волейбол, баскетбол, пулевая стрельба, легкоатлетический кросс. Илья Морозов – постоянный участник спортивных соревнований. Уроки физкультуры посещает с удовольствием, потому что в это время молодежь собирается вместе. Остальные дни семинаристов насыщены различными уроками и послушаниями.
Илья Морозов, студент 3 курса Владимирской духовной семинарии:
- А на физкультуре мы собраны все, воедино. Стараемся друг друга поддерживать, если видим у кого какие проблемы.//Участвуем мы в соревнованиях «Владимирская тропа», шахматный турнир, и командный дух у нас бодрый такой, потому что мы очень позитивно относимся к спортивным соревнованиям и стараемся заполучить какие-то места. Такой азарт.
Студенты семинарии по её окончании получают диплом государственного образца.Физкультура здесь обязательный предмет. Руководитель молодежного епархиального отдела – отец Андрей Горюнов признается, что со спортом дружит с самого детства. В старших классах школы и духовной семинарии, участвуя в соревнованиях, всегда занимал призовые места. Потом увлекся пауэрлифтингом, где также достиг успеха. Тренажерный зал посещает три раза в неделю плюс кардиотренирвоки: бег, велопрогулки и бассейн. Во время долгих служб физическая подготовка очень помогает, говорит отец Андрей. Поэтому занятия в спортзале для будущих священников пойдут только на пользу. Ремонт в старом здании семинарии должен закончиться к новому учебному году.
Андрей Горюнов, иерей, руководитель Молодежного отдела Владимирской епархии:
- Здесь будет сделан новый пол, новое освещение, вентиляция, добавлен инвентарь. Всё, что необходимо для занятий по физкультуре.
С Владимирской духовной семинарией учитель по физкультуре Ирина Илюшина сотрудничает больше пяти лет. По словам Ирина Геннадиевны, её студенты относятся к уроку даже более ответственно, чем в светских ВУЗах. Физкультурой ребята занимаются 3-4 часа в неделю. На занятиях используются и элементы лечебной физкультуры.
Ирина Илюшина, старший преподаватель по физической культуре и спорту Владимирской духовной семинарии:
- Также упражнения в парах, которые помогут нам укрепить спину, и верхний плечевой пояс и нижние конечности. Также работаем со штангой, с гирями, с гантелями. Силовая физическая подготовка у нас в приоритете, чтобы ребятам было потом комфортней на службах и в их работе.
Изначально студентам приходилось заниматься в тренажерном зале при Богородице-Рождественском монастыре. Условия здесь достаточно стеснённые. Поэтому приобретение своего спортзала – всех обрадовало. С этого года начнется общая физическая подготовка студентов, а ещё здесь будет возможность игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол.
Ирина Илюшина, старший преподаватель по физической культуре и спорту Владимирской духовной семинарии
- Здесь нам будет подспорье, чтобы подготовить хорошую команду. Потому что нам приходилось выходить на соревнования с ребятами практически без подготовки. Силовую подготовку мы могли проводить в маленьком тренажерном зале. А сейчас у нас появились баскетбольные кольца, в перспективе, Владыка благословил натянуть здесь волейбольную сетку. И ребята, чтобы выходить на крупный, городской уровень, могут здесь размяться, провести тренировку и претендовать на высокое место в соревнованиях. А ещё на днях во Владимирской духовной семинарии открыли шахматный клуб.
Польза и вред гаджетов. Духовное образование детей.
Интернет-блогеры, популярные игрушки, приложения в телефоне… полезные и не очень. Конечно, и на летних каникулах дети не расстаются со своими гаджетами. Полностью запретить эти средства связи родители не могут. Но ограничить их контент, вполне. О том, как использовать свой телефон во благо и для чего школьникам важно духовно-нравственное образование – нам рассказали в Ковровской православной гимназии.
Дети сидят за партами и листают экраны своих телефонов. Конечно, во время учебы такое недопустимо. Даже на переменах. Согласно правилам образовательного учреждения в начале дня телефоны все сдают. Мы попросили воспитанников православной гимназии рассказать, что сейчас популярно в интернете среди подростков их окружения. Как и везде – многим сейчас интересны блогеры, которые делятся с аудиторией своим мировоззрением. Но тех, кто что-то пропагандирует либо нецензурно выражается нужно сразу отсекать, говорят дети.
Мария, ученица Православной гимназии г.Коврова:
- На вкус и цвет товарищей нет. У каждого свои предпочтения. Самое главное, чтобы человек, который комментирует компьютерные игры не пропагандировал чего-то, не относился плохо к людям. И в этих играх чтобы не было побуждений на что-то.
В Ковровской православной гимназии обучается 140 человек с 1 по 11 классы. Гимназисты признаются – интернетом пользуются часто, но смотрят исключительно полезные публикации и видеоролики, например, исторические документальные фильмы и блоги о путешествиях.
Варвара, ученица Православной гимназии г.Коврова:
- Телефон для меня и как способ общения, и способ передачи информации. И просто развлечение. Я смотрю видео по истории и путешествия. Ещё я играю в некоторые игры на меткость и логику. В основном только такие.
Святой апостол Павел говорит: все мне позволено, но не всё полезно. Как же пользоваться гаджетами во благо? Универсального рецепта нет, отвечает отец Михаил Бунтилов, директор православной гимназии. Родителям и педагогам остается только работать в этом направлении. В гимназии даже выступал специалист по компьютерной безопасности и делился своими рекомендациями на родительском собрании – как в семье контролировать пребывание ребенка в Интернете.
Михаил Бунтилов, протоиерей, директор Православной гимназии г.Коврова:
Мы с родителями, рассматривая вопрос, что конкретизировать из самого вредного, и пришли к тому, что, по крайней мере, такое приложение как Tik tok, которое в подавляющем своем объеме наполнено негативными элементами. И на родительском комитете нашей гимназии было принято решение, что у детей это приложение запрещено.
В приложении, запрещенном родителями, многие блогеры рекламировали популярные игрушки «антистресс», так называемые «pop it, simple dimple и spinner». Маленькие дети тянутся к ним, просят их купить, сами не зная, для чего они нужны, говорят гимназисты. Пользы от них никакой, только могут вызвать рассеянность, привычку к пустому времяпрепровождению. Очень важно – сколько времени ребенок уделяет таким развлечениям. Здесь важна мера. Даже родниковую воду нельзя пить ведрами.
Варвара, ученица Православной гимназии г.Коврова:
- Я думаю, что эти игрушки полная ерунда. По-моему стресс снимает рисование, книга, или отдых обычный.
Дети, воспитанные в верующих семьях, вобравшие в себя начала духовного опыта, не склонны к интернет зависимости и подобного рода игрушкам. Родители, изучая с ними Евангелие, учения Святых отцов Церкви, стараются с малых лет научить ребенка отделять зерна от плевел.
Михаил Бунтилов, протоиерей, директор Православной гимназии г.Коврова:
- Говорить о важности духовного и нравственного воспитания в стране, безусловно, очень актуально, потому что любая цивилизация без этого гибнет. // Если мы возьмем те же заповеди, десять. То первые четыре, об отношении с Богом, это из области духовности. А последующие, где речь об отношении с людьми, о нравственности. И если зачеркнуть первые четыре, то оставшиеся будут только красивыми словами, потому что они исходят из ниоткуда.
Сейчас во всех российских школах введен предмет - Основы религиозной культуры и светской этики, включающий для изучения на выбор 6 модулей. Среди которых и православная культура. Но этому уроку отдают предпочтение не больше 30% родителей, как в Коврове, так и по всей стране, говорит отец Михаил. В школах, к сожалению, не прививают массовый интерес к духовности. Тем временем в православных гимназиях Владимирской епархии детям закладывают основы христианского мировоззрения, и большое внимание уделяют их всестороннему развитию.
Что же касается гаджетов, - смартфонами и айфонами пользуются и сами священнослужители. Сотовый телефон помогает быстро решить какие-то административные задачи, а чаты в приложениях мессенджеров дают возможность целым коллективам одновременно общаться на расстоянии.
Михаил Бунтилов, протоиерей, директор Православной гимназии г.Коврова:
Ну, например, группа педагогов, разослать им информацию очень просто, прихожане, община, тоже упрощает ознакомление. Родительский комитет, где нужно следить за ними. Священник должен задать тон и формат этим группам и не допускать какой-то болтовни, обсуждения или осуждения.
Прибытие святых мощей Александра Невского
В Богородице-Рождественском монастыре побывал ковчег с мощами Святого благоверного князя Александра Невского. Всероссийский исторический крестный ход в год 800-летия святого князя охватил почти 30 населенных пунктов.
Во Владимир Святыню доставили из Иваново и дальше перевезли в Троице Сергиеву Лавру. Чтобы приложиться к святым мощам у владимирских верующих было 6 часов.
ГИБДД по Владимирской области отметила 85-ю годовщину со дня основания
На территории управления госинспекции прошло торжественное мероприятие. От лица главы Владимирской митрополии, собравшихся поздравил иерей Александр Никитин, руководитель отдела Владимирской епархии по взаимодействию с правоохранительными органами и вооруженными силами.
«Преданный делу офицер понимает, что ему, важно не только выявить правонарушение и предотвратить ДТП, но вразумительно убедить нерадивых участников дорожного движения в неукоснительном соблюдении правил, без которых и жизни не будет. Сегодня Православная Церковь не стоит в стороне от решения этих важных задач и готова и впредь к активному и разнообразному сотрудничеству для достижения важнейшей цели – снижения смертности и аварийности на дорогах» - подчеркнул в своем поздравительном обращении священник Александр Никитин.
Также в эту памятную дату Архиерейской грамоты был удостоен начальник управления ГИБДД по Владимирской области полковник полиции Новиков Александр Михайлович.