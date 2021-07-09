Бывшее здание худграфа ВЛГУ начинает новую жизнь. Что будет в его стенах - смотрите в выпуске Епархиального вестника. Передаю слово Татьяне Даниловой.

Бывшее здание худграфа ВЛГУ начинает новую жизнь. Что будет в его стенах - смотрите в выпуске Епархиального вестника. Передаю слово Татьяне Даниловой.Ковчег с мощами святого Александра Невского привезли во Владимир. В год его 800-летия по России идет исторический крестный ход. - В бывшем здании худграфа отремонтируют спортзал и создадут спорткомплекс. Студенты семинарии и православная молодёжь будут заниматься физкультурой в комфортных условиях. Духовное образование и гаджеты. Детям в православной гимназии помогают выбрать правильный контент.Крестный ход автоколонной в Боголюбово.В монастыре Боголюбово Митрополит Тихон возглавил торжества в честь Боголюбской иконы Божией Матери. В течение месяца святой образ находился в Успенском соборе Владимира, где перед ним ежедневно совершались молебны. В день празднования икону Богородицы вернули в Боголюбский монастырь.Божественную литургию в храме Боголюбской иконы Божией Матери женского монастыря возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Правящему архиерею сослужило духовенства Владимирской епархии. Церковными песнопениями богослужение сопровождал Архиерейский хор Успенского кафедрального собора. По завершению литургии Владыка поздравил собравшихся с главным праздником обители и произнёс архипастырское слово, напомнив историю появления этого образа . Ещё со времен святых апостолов перед началом всякого дела верующие, призывая Её имя просят небесного покровительства Божией Матери. Святой благоверный князь Андрей Боголюбский написал тропарь к этой иконе, «Боголюбивая Царица», который поют и по сей день.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Какие бы мы не были взрослые люди, мы всегда нуждаемся в Её материнском покрове. И невозможно достигнуть спасения тому, кто не понял Тайну Пресвятой Богородицы, что именно через Неё воплотился Господь наш Иисус Христос. Именно Она стала первым человеком, кто стал ближе всех к Богу. И мы сегодня прославляем Матерь Божию и надеемся на Её святые молитвы перед престолом Божиим. Надеемся, что Она защитит страну нашу.В обновленном спортзале бывшего худграфа будут заниматься семинаристы.В спортзале бывшего худграфа на Большой Московской будут проходить занятия по физкультуре. После того как это здание было возвращено Владимирской епархии, в нем начался ремонт. Чтобы сдавать нормативы и тренироваться здесь готовят ещё несколько залов: тренажерный, бойцовский и теоритической подготовки.Играть в спортивные игры будущие священнослужители любят и умеют. Семинаристы являются постоянными участниками круглогодичной спартакиады среди высших учебных заведений Владимира, где занимают достойные места. Это и настольный теннис, волейбол, баскетбол, пулевая стрельба, легкоатлетический кросс. Илья Морозов – постоянный участник спортивных соревнований. Уроки физкультуры посещает с удовольствием, потому что в это время молодежь собирается вместе. Остальные дни семинаристов насыщены различными уроками и послушаниями.Илья Морозов, студент 3 курса Владимирской духовной семинарии:- А на физкультуре мы собраны все, воедино. Стараемся друг друга поддерживать, если видим у кого какие проблемы.//Участвуем мы в соревнованиях «Владимирская тропа», шахматный турнир, и командный дух у нас бодрый такой, потому что мы очень позитивно относимся к спортивным соревнованиям и стараемся заполучить какие-то места. Такой азарт.Студенты семинарии по её окончании получают диплом государственного образца.Физкультура здесь обязательный предмет. Руководитель молодежного епархиального отдела – отец Андрей Горюнов признается, что со спортом дружит с самого детства. В старших классах школы и духовной семинарии, участвуя в соревнованиях, всегда занимал призовые места. Потом увлекся пауэрлифтингом, где также достиг успеха. Тренажерный зал посещает три раза в неделю плюс кардиотренирвоки: бег, велопрогулки и бассейн. Во время долгих служб физическая подготовка очень помогает, говорит отец Андрей. Поэтому занятия в спортзале для будущих священников пойдут только на пользу. Ремонт в старом здании семинарии должен закончиться к новому учебному году.Андрей Горюнов, иерей, руководитель Молодежного отдела Владимирской епархии:- Здесь будет сделан новый пол, новое освещение, вентиляция, добавлен инвентарь. Всё, что необходимо для занятий по физкультуре.С Владимирской духовной семинарией учитель по физкультуре Ирина Илюшина сотрудничает больше пяти лет. По словам Ирина Геннадиевны, её студенты относятся к уроку даже более ответственно, чем в светских ВУЗах. Физкультурой ребята занимаются 3-4 часа в неделю. На занятиях используются и элементы лечебной физкультуры.Ирина Илюшина, старший преподаватель по физической культуре и спорту Владимирской духовной семинарии:- Также упражнения в парах, которые помогут нам укрепить спину, и верхний плечевой пояс и нижние конечности. Также работаем со штангой, с гирями, с гантелями. Силовая физическая подготовка у нас в приоритете, чтобы ребятам было потом комфортней на службах и в их работе.Изначально студентам приходилось заниматься в тренажерном зале при Богородице-Рождественском монастыре. Условия здесь достаточно стеснённые. Поэтому приобретение своего спортзала – всех обрадовало. С этого года начнется общая физическая подготовка студентов, а ещё здесь будет возможность игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол.Ирина Илюшина, старший преподаватель по физической культуре и спорту Владимирской духовной семинарии- Здесь нам будет подспорье, чтобы подготовить хорошую команду. Потому что нам приходилось выходить на соревнования с ребятами практически без подготовки. Силовую подготовку мы могли проводить в маленьком тренажерном зале. А сейчас у нас появились баскетбольные кольца, в перспективе, Владыка благословил натянуть здесь волейбольную сетку. И ребята, чтобы выходить на крупный, городской уровень, могут здесь размяться, провести тренировку и претендовать на высокое место в соревнованиях. А ещё на днях во Владимирской духовной семинарии открыли шахматный клуб.Польза и вред гаджетов. Духовное образование детей.Интернет-блогеры, популярные игрушки, приложения в телефоне… полезные и не очень. Конечно, и на летних каникулах дети не расстаются со своими гаджетами. Полностью запретить эти средства связи родители не могут. Но ограничить их контент, вполне. О том, как использовать свой телефон во благо и для чего школьникам важно духовно-нравственное образование – нам рассказали в Ковровской православной гимназии.Дети сидят за партами и листают экраны своих телефонов. Конечно, во время учебы такое недопустимо. Даже на переменах. Согласно правилам образовательного учреждения в начале дня телефоны все сдают. Мы попросили воспитанников православной гимназии рассказать, что сейчас популярно в интернете среди подростков их окружения. Как и везде – многим сейчас интересны блогеры, которые делятся с аудиторией своим мировоззрением. Но тех, кто что-то пропагандирует либо нецензурно выражается нужно сразу отсекать, говорят дети.Мария, ученица Православной гимназии г.Коврова:- На вкус и цвет товарищей нет. У каждого свои предпочтения. Самое главное, чтобы человек, который комментирует компьютерные игры не пропагандировал чего-то, не относился плохо к людям. И в этих играх чтобы не было побуждений на что-то.В Ковровской православной гимназии обучается 140 человек с 1 по 11 классы. Гимназисты признаются – интернетом пользуются часто, но смотрят исключительно полезные публикации и видеоролики, например, исторические документальные фильмы и блоги о путешествиях.Варвара, ученица Православной гимназии г.Коврова:- Телефон для меня и как способ общения, и способ передачи информации. И просто развлечение. Я смотрю видео по истории и путешествия. Ещё я играю в некоторые игры на меткость и логику. В основном только такие.Святой апостол Павел говорит: все мне позволено, но не всё полезно. Как же пользоваться гаджетами во благо? Универсального рецепта нет, отвечает отец Михаил Бунтилов, директор православной гимназии. Родителям и педагогам остается только работать в этом направлении. В гимназии даже выступал специалист по компьютерной безопасности и делился своими рекомендациями на родительском собрании – как в семье контролировать пребывание ребенка в Интернете.Михаил Бунтилов, протоиерей, директор Православной гимназии г.Коврова:Мы с родителями, рассматривая вопрос, что конкретизировать из самого вредного, и пришли к тому, что, по крайней мере, такое приложение как Tik tok, которое в подавляющем своем объеме наполнено негативными элементами. И на родительском комитете нашей гимназии было принято решение, что у детей это приложение запрещено.В приложении, запрещенном родителями, многие блогеры рекламировали популярные игрушки «антистресс», так называемые «pop it, simple dimple и spinner». Маленькие дети тянутся к ним, просят их купить, сами не зная, для чего они нужны, говорят гимназисты. Пользы от них никакой, только могут вызвать рассеянность, привычку к пустому времяпрепровождению. Очень важно – сколько времени ребенок уделяет таким развлечениям. Здесь важна мера. Даже родниковую воду нельзя пить ведрами.Варвара, ученица Православной гимназии г.Коврова:- Я думаю, что эти игрушки полная ерунда. По-моему стресс снимает рисование, книга, или отдых обычный.Дети, воспитанные в верующих семьях, вобравшие в себя начала духовного опыта, не склонны к интернет зависимости и подобного рода игрушкам. Родители, изучая с ними Евангелие, учения Святых отцов Церкви, стараются с малых лет научить ребенка отделять зерна от плевел.Михаил Бунтилов, протоиерей, директор Православной гимназии г.Коврова:- Говорить о важности духовного и нравственного воспитания в стране, безусловно, очень актуально, потому что любая цивилизация без этого гибнет. // Если мы возьмем те же заповеди, десять. То первые четыре, об отношении с Богом, это из области духовности. А последующие, где речь об отношении с людьми, о нравственности. И если зачеркнуть первые четыре, то оставшиеся будут только красивыми словами, потому что они исходят из ниоткуда.Сейчас во всех российских школах введен предмет - Основы религиозной культуры и светской этики, включающий для изучения на выбор 6 модулей. Среди которых и православная культура. Но этому уроку отдают предпочтение не больше 30% родителей, как в Коврове, так и по всей стране, говорит отец Михаил. В школах, к сожалению, не прививают массовый интерес к духовности. Тем временем в православных гимназиях Владимирской епархии детям закладывают основы христианского мировоззрения, и большое внимание уделяют их всестороннему развитию.Что же касается гаджетов, - смартфонами и айфонами пользуются и сами священнослужители. Сотовый телефон помогает быстро решить какие-то административные задачи, а чаты в приложениях мессенджеров дают возможность целым коллективам одновременно общаться на расстоянии.Михаил Бунтилов, протоиерей, директор Православной гимназии г.Коврова:Ну, например, группа педагогов, разослать им информацию очень просто, прихожане, община, тоже упрощает ознакомление. Родительский комитет, где нужно следить за ними. Священник должен задать тон и формат этим группам и не допускать какой-то болтовни, обсуждения или осуждения.Прибытие святых мощей Александра НевскогоВ Богородице-Рождественском монастыре побывал ковчег с мощами Святого благоверного князя Александра Невского. Всероссийский исторический крестный ход в год 800-летия святого князя охватил почти 30 населенных пунктов.Во Владимир Святыню доставили из Иваново и дальше перевезли в Троице Сергиеву Лавру. Чтобы приложиться к святым мощам у владимирских верующих было 6 часов.ГИБДД по Владимирской области отметила 85-ю годовщину со дня основанияНа территории управления госинспекции прошло торжественное мероприятие. От лица главы Владимирской митрополии, собравшихся поздравил иерей Александр Никитин, руководитель отдела Владимирской епархии по взаимодействию с правоохранительными органами и вооруженными силами.«Преданный делу офицер понимает, что ему, важно не только выявить правонарушение и предотвратить ДТП, но вразумительно убедить нерадивых участников дорожного движения в неукоснительном соблюдении правил, без которых и жизни не будет. Сегодня Православная Церковь не стоит в стороне от решения этих важных задач и готова и впредь к активному и разнообразному сотрудничеству для достижения важнейшей цели – снижения смертности и аварийности на дорогах» - подчеркнул в своем поздравительном обращении священник Александр Никитин.Также в эту памятную дату Архиерейской грамоты был удостоен начальник управления ГИБДД по Владимирской области полковник полиции Новиков Александр Михайлович.