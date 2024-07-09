По инициативе владимирского депутата Алексея Говырина федеральные парламентарии проверили условия содержания подростков в СИЗО и возможности для их обучения.

По инициативе владимирского депутата Алексея Говырина федеральные парламентарии проверили условия содержания подростков в СИЗО и возможности для их обучения.По действующему с 2012 года закону помещённые в следственный изолятор подростки могут заниматься только самообразованием. Однако без помощи наставников они не в состоянии освоить школьную программу и затем сдать экзамены.В кольчугинском СИЗО пошли оступившимся подросткам навстречу и совместно с региональным Минобром наладили учёбу. Педагоги разработали для подростков индивидуальные учебные планы. Несовершеннолетние получили возможность консультироваться с учителями, сдавать промежуточные и итоговые аттестации. Кстати, в нынешнем году один из подростков сдал ЕГЭ на четвёрки.- По итогам посещения СИЗО провели круглый стол с руководителем УФСИН по Владимирской области Александром Шеком и министром образования региона Светланой Болтуновой. Наша общая цель — помочь подросткам вернуться в общество. Совместно с членом комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ольгой Коробовой будем работать над совершенствованием федерального законодательства, с учётом опыта регионов. Да и технологии сейчас изменились, это тоже надо учесть, - подчеркнул в своём Алексей Говырин.