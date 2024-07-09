Владимирская область заняла 65 место по доходам населения. Всего рейтинг состоит из 85 субъектов Российской Федерации и 4 новых территорий, которые в исследовании не участвовали. Расчеты

Владимирская область заняла 65 место по доходам населения. Всего рейтинг состоит из 85 субъектов Российской Федерации и 4 новых территорий, которые в исследовании не участвовали. Расчеты выполнены РИА Рейтинг по данным Росстата, их заказчик — РИА Новости. Анализ проводился на основании среднего дохода населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — по сути, определялась