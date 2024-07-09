Инцидент произошел в Курлово у торгового прилавка городского рынка. В октябре прошлого года мужчина, имеющий две непогашенные судимости, встретил женщину, с которой у него были

Инцидент произошел в Курлово у торгового прилавка городского рынка. В октябре прошлого года мужчина, имеющий две непогашенные судимости, встретил женщину, с которой у него были неприязненные отношения. В ходе ссоры он два раза ударил ее в поясницу. За это ему назначили 5 месяцев ограничения свободы. Как так вышло, что неоднократно судимый мужчина получил такое мягкое