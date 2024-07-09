Об этом заявил сам глава федерального Управления Дмитрий Ядров.

В Росавиации считают вложения в ремонт аэропорта «Семязино» бессмысленными. Об этом заявил сам глава федерального Управления Дмитрий Ядров. Связано это с тем, что даже после обновления объект не будет так популярен хотя бы для того, чтобы самоокупиться.«Концессия тут однозначно не получится, потому что никогда отрицательные значения минфин не согласует. Мы четко понимаем, что даже при завершении всех мероприятий особо той необходимой интенсивности полетов мы не достигнем», – сказал Ядров.Губернатор Владимирской области начал заниматься вопросом аэропорта ещё в прошлом году. Тогда были выселены дачники с рядом расположившегося СНТ «Полёт». После была анонсирована полноценная реконструкция полос. Стоимость составляла порядка пяти миллиардов рублей.Далее, будучи на экономическом форуме в Петербурге, Александр Авдеев подписал соглашением с компанией «Новапорт Холдинг». Аэродром был внесён в региональную программу, был выделен миллиард рублей. Сейчас этот вопрос остро стоит перед властями, глава региона добивается включения Семязино в программу или же взаимодействия с фондом, который создается Росавиацией для капитального ремонта местных аэропортов.