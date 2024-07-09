Концерт прошел 8 июля на территории Суздальского кремля. Под открытым небом выступили лучшие солисты оркестра Мариинского театра под управлением известного дирижера Валерия Гергиева. Они

Концерт прошел 8 июля на территории Суздальского кремля. Под открытым небом выступили лучшие солисты оркестра Мариинского театра под управлением известного дирижера Валерия Гергиева. Они исполнили сцены из оперы Николая Римского-Корсакова «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Во время выступления на фоне показывали яркое проекционное шоу. Такое представление стало подарком к юбилею города-музея, отметили