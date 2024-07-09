Владимирские спортсменки завоевали золото и серебро всероссийского турнира по спортивной...

Владимирские спортсменки завоевали золото и серебро всероссийского турнира по спортивной гимнастикеВ Сочи, с 1 по 7 июля 2024 года проходили всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Черноморская чайка».Более 120 гимнасток из разных городов России, таких как Москва, Краснодар, Владимир, Тюмень, Самара, Нальчик, Донецк, Ставрополь, Тула, Новороссийск, Барнаул, Смоленск, Армавир, Сызрань, Балаково, боролись за звание лучших. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства спорта Владимирской области.Наши девушки завоевали:Дивеева Таисия - золото в упражнениях на разновысоких брусьях по программе МС-юниорки.Иванова Полина - два золота в опорных прыжках и на бревне по программе II разряда.Ладышкина Вера - серебро на бревне по I разряду.Ширшова Анастасия - серебро в финальных соревнованиях на бревне.Фото: Министерство спорта Владимирской области