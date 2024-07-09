В понедельник, в День семьи, любви и верности, во Владимире состоялась торжественная церемония награждения достойнейших супружеских пар.

В понедельник, в День семьи, любви и верности, во Владимире состоялась торжественная церемония награждения достойнейших супружеских пар. Об этом 8 июля рассказала регионального правительства.Так, Почётный знак «Родительская слава Земли Владимирской» получили 20 семей области. Ещё 9 семей оказались удостоены медали «За любовь и верность».Награды вручал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Он поздравил собравшихся с праздником и пожелал региональным семьям здоровья, любви, поддержки и понимания.«Пусть в каждом доме раздаётся детский смех, и пусть младшие впитывают и ценят мудрость старших», - приводит пресс-служба слова чиновника.