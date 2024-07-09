Во Владимирской области от укусов клещей пострадали 152 человека Об этом сообщают в пресс-службе...

Во Владимирской области от укусов клещей пострадали 152 человекаОб этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.По данным еженедельного оперативного мониторинга (на 8 июля 2024 года) на территории области за прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации Владимирской области по поводу присасывания клещей обратилось 152 человека, среди них 38 детей.Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (31 марта 2024 года) в лечебно – профилактические организации Владимирской области обратилось 1 236 человек, в том числе 290 детей.При этом отмечается, что случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.Важно: за 27-ю неделю среди клещей, снятых с людей, обнаружена 1 положительная находка - иксодовый клещевой боррелиоз.Фото: Архив ГТРК «Владимир»