В водно-болотные угодья Александровского, Киржачского, Петушинского и Собинского районов выпустили 1650 особей молодняка кряквы.

В водно-болотные угодья Александровского, Киржачского, Петушинского и Собинского районов выпустили 1650 особей молодняка кряквы. Об этом рассказала Госохотинспекции Владимирской области.Отмечается, что утят купили в Тамбовской области. В выпуске птиц принимали участие охотинспектора и представители общественности.«Данное мероприятие направлено на обеспечение сохранения видового разнообразия охотничьих ресурсов, повышение продуктивности общедоступных охотничьих угодий», - подчёркивается в сообщении пресс-службы.