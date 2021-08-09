В Октябрьский районный суд Владимира поступило исковое заявление от бывшего вице-губернатора Романа Годунина. Он требует признать незаконным указ губернатора об увольнении, а также

В Октябрьский районный суд Владимира поступило исковое заявление от бывшего вице-губернатора Романа Годунина. Он требует признать незаконным указ губернатора об увольнении, а также восстановить его в должности. Напомним, подследственный Роман Годунин был уволен 8 июля. Примечательно, что его увольнение в обладминистрации никак не связали с уголовным преследованием. Уволили Годунина за предоставление подложных документов при трудоустройстве.