Члены общественного совета проверили качество оказания государственных услуг отделом по вопросам миграции ОМВД России по Вязниковскому району.

В рамках акции «Гражданский мониторинг» представитель общественного совета при ОМВД России по Вязниковскому району Дарья Кубарева посетила отделение по вопросам миграции.Цель мероприятия - осуществление общественного контроля за деятельностью полиции, укрепление доверия между гражданами и органами внутренних дел, а также проверка качества оказания государственных услуг.Дарья Валерьевна осмотрела помещения для приема граждан и выдачи документов, проверила наличие актуальных справочных материалов на информационных стендах.Особое внимание представитель общественного совета обратила на доступность помещений для приема граждан с ограниченными физическими возможностями. Проверила соблюдение сотрудниками и посетителями ОВМ мер санитарно-эпидемиологической безопасности при оказании государственных услуг населению.В ходе проверки нарушений и замечаний не выявлено.