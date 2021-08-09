Фигурант тайком взял ключи от квартиры соседки и проник в жилище, когда она отсутствовала.

28 июля в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 36-летняя женщина, сообщившая о пропаже её вещей, находившихся в съемной квартире. Заявительница пояснила, что также обнаружила пропажу ключей от жилища.Сотрудники полиции в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили круг лиц, которые посещали квартиру. Среди них был сосед потерпевшей, уже попадавший в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений.Мужчина был задержан и дал признательные показания.Установлено, что фигурант, находясь в гостях, тайком снял со связки ключи от квартиры, а когда хозяйка отсутствовала, проник внутрь и совершил кражу.Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции и в ближайшее время будет возвращено законной владелице.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража).Подозреваемый заключен под стражу.