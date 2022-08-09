Власти так и не получили на баланс 53 квартиры.

Во Владимире на застройщика, который не передал квартиры мэрии, завели уголовное дело. Подробностями поделились в прокуратуре Владимирской области.Между администрацией города и ООО СЗ «СтройКом» заключен договор, по которому последнему предоставлены земельные участки для строительства без торгов. При этом компания обязалась передать новые квадратные метры в муниципальную собственность. Однако власти так и не получили на баланс 53 квартиры. К слову, фирма возвела четыре многоквартирных дома, а все квартиры в нём продала.«Размер ущерба превысил 90 млн рублей. Горадминистрации передано лишь три жилых помещения», - пришли к выводу прокуроры, проводившие проверку.На стройфирму завели дело о злоупотреблении полномочиями. Ход расследования находится на контроле в горпрокуратуре.Ранее «ОООшка» стала фигурантом другого скандального дела с обманом дольщиков на 50 млн рублей.