Стало известно еще об одном случае выпадения малолетнего ребенка из окна. Инцидент произошел в...

Стало известно еще об одном случае выпадения малолетнего ребенка из окна. Инцидент произошел в субботу, 6 августа, во Владимире. С третьего этажа дома на улице Усти-на-Лабе выпала двухлетняя девочка. Об инциденте рассказал инфопортал "День во Владимире".Ребенок был госпитализирован в больницу, где поставили диагноз «сотрясение головного мозга». Позднее ее отпустили домой, назначив амбулаторное лечение.Напомним, за последний месяц произошло уже три случая, которые чуть не переросли в трагедию. 31 июля во Владимире 4-летний ребенок получил травмы после падения из окна второго этажа жилого дома. А в конце июля еще два малыша получили тяжелые травмы после падения с четвертого и пятого этажа.Фото https://www.pxfuel.com/