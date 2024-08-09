Владимирстат опубликовал данные о демографической ситуации во Владимирской области за первые пять месяцев текущего года. Количество новорожденных уменьшилось на 1,1 процента по сравнению с ..

Владимирстат опубликовал данные о демографической ситуации во Владимирской области за первые пять месяцев текущего года. Количество новорожденных уменьшилось на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3 328 детей. В то же время число умерших выросло на 8 процентов до 9 228 человек. Это привело к продолжающемуся сокращению населения региона, поскольку число умерших в 2,8 раза превышает количество новорожденных. Коэффициент детской смертности уменьшился на 94 процента и составил 0,3 случая на 1000 родившихся.Миграционная убыль также возросла и достигла 2 тысяч человек за пять месяцев текущего года, что в 2,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Интересно отметить, что количество прибывших и выбывших из области одинаковое - по 2775 человек. Однако больше людей всё же покидает регион (5298 против 3815), вероятно из-за близости Москвы и других крупных городов.В отношении Владимира Росстат сообщает о том, что за последние пять лет численность его населения сократилась на 13 699 человек. Если на начало 2019 года в городе проживало 360 384 человека, то к началу текущего года число жителей составляло только 346 685.Однако следует отметить, что не все города и районы области столкнулись с сокращением населения. Например, в Киржачском районе численность жителей увеличилась более чем на 160 человек, в Гусь-Хрустальном районе - на тысячу человек, в Камешковском районе - на полторы тысячи человек, а в Суздальском районе - почти на 4 тысячи человек.В остальных муниципалитетах наблюдается тенденция к снижению численности населения, как и в самом Владимире. Количество жителей Коврова уменьшилось на 7 тысяч, Гусь-Хрустального - на пять тысяч людей, также было замечено сокращение численности жителями Кольчугинского района.Ранее Владимирская область была отмечена как один из десяти регионов России с высокой естественной убылью населения доходящей до прогнозных показателями Росстата отрицательных значений (9-9,2 случая на каждые 1000 людей). Такая же демографическая ситуация характерна для Тверской, Рязанской, Псковской и Тульской областей. Однако Москва и Московская область отличаются более благоприятной ситуацией, с убылью населения в 2,4 и 3,1 случая на 1000 человек в год соответственно.