Завершились съемки нового совместного проекта онлайн-кинотеатров Wink.ru, START и телеканала НТВ — сериала «Дети перемен» (18+) от режиссеров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой
Завершились съемки нового совместного проекта онлайн-кинотеатров Wink.ru, START и телеканала НТВ — сериала «Дети перемен» (18+) от режиссеров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой («Фишер», «Черная весна»). Восьмисерийная криминальная драма рассказывает о переломной эпохе страны через историю одной семьи. В кадре звездный актерский состав: Виктория Исакова, Тимофей Трибунцев, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Александр Яценко,