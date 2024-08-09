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<a href="https://33live.ru/novosti/09-08-2024-deti-peremen-o-perelomnyx-devyanostyx-zavershilis-semki-seriala-ot-winkru-start-i-ntv-s-viktoriej-isakovoj-i-slavoj-kopejkinym.html" target="_blank">«Дети перемен» о переломных девяностых: завершились съемки сериала от Wink.ru, START и НТВ с Викторией Исаковой и Славой Копейкиным</a> - Завершились съемки нового совместного проекта онлайн-кинотеатров Wink.ru, START и телеканала НТВ — сериала «Дети перемен» (18+) от режиссеров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой