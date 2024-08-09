В четверг, 8 августа, в Юрьев-Польском районе случился пожар, в котором погибли два человека.

В четверг, 8 августа, в Юрьев-Польском районе случился пожар, в котором погибли два человека. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Трагедия произошла в 10.56. На н.п. Пригородный загорелись частный дом и хозяйственные постройки. Огонь распространился на площади 25 кв. м. В тушении пожара участвовали 7 сотрудников МЧС на трёх машинах.На месте ЧП нашли погибших женщину и мужчину.«Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.