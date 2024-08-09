Мероприятия по случаю праздника пройдут с 9 по 11 августа.

К 1000-летию Суздаля запустили аудиогид по городу. Истории о важнейших достопримечательностях можно найти на портале 2ГИС.Опубликован аудиогид по Владимиру и другим городам Золотого кольца России. Всего доступны более 600 рассказов. На сервисе представлены истории о суздальских купцах в 19-м веке, которые построили Гостиный двор, а также об основании храма Покрова на Нерли под Владимиром.Напомним, что праздничные мероприятия в Суздале пройдут с 9 по 11 августа. С полной афишей можно . Для жителей и гостей города выступит Дима Билан. Запланированы мастер-классы, музыкальные фестивали, ярмарки и другие развлечения.Ранее на праздничные мероприятия .