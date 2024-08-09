В субботу, 10 августа, в Суздале состоится большой концерт с участием звёзд российской сцены, приуроченный к 1000-летию города.

В субботу, 10 августа, в Суздале состоится большой концерт с участием звёзд российской сцены, приуроченный к 1000-летию города. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Среди участников заявлены Пелагея, Дима Билан, группа «БИСквит» и ансамбль «Белогорье». Кроме того, для гостей выступит известный гитарист Роман Мирошниченко.«Музыкально-гастрономическая площадка «Суздаль встречает гостей» стартует на площадке ГТК (ул. Коровники, 45) в 12:00. А продлятся мероприятия до 23:00», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.