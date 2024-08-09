Контракт обошёлся казне в 14,7 миллионов рублей.

На мосту через Клязьму будут заменены старые ржавые перила. Мэрия начала поиск подрядчика для выполнения этих работ, и соответствующий тендер уже опубликован на сайте Госзакупок. Власти выделили 14,7 миллиона рублей на ремонт ограждения.Согласно условиям контракта, подрядчик должен демонтировать старую конструкцию и установить новые стальные сварные перила общей длиной 519 метров. Также предусмотрены очистка наружных поверхностей с помощью кварцевого песка и их окраска.Итоги торгов планируется подвести 19 августа, а завершить работы подрядчик должен до 1 декабря. После этого перила будут находиться на гарантии у исполнителя в течение пяти лет.