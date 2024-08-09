Суздаль получает поздравления. Первым дань уважения городу отдал Владимир Путин, сообщил губернатор Александр Авдеев, Президент послал губернатору телеграмму. Из текста правительственной

Суздаль получает поздравления. Первым дань уважения городу отдал Владимир Путин, сообщил губернатор Александр Авдеев, Президент послал губернатору телеграмму. Из текста правительственной телеграммы от Владимира Путина Один из древнейших городов Владимирской земли и всей Руси, на протяжении веков Суздаль играл значимую роль в укреплении нашей государственности, был свидетелем важных, поистине судьбоносных событий, Также свои поздравления выразили