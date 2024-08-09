Продолжается приём документов на бюджетные места в КГТА. Ещё 39 мест ждут вас с 15 по 20 августа!

Продолжается приём документов на бюджетные места в КГТА. Ещё 39 мест ждут вас с 15 по 20 августа!Направления подготовки:* Приборостроение.* Электротехника.* Техносферная безопасность.* Мехатроника и робототехника.* Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.* Технология машиностроения.* Стрелково-пушечное вооружение (специалитет).Также продолжается набор на места с оплатой обучения на бакалавриат, специалитет и магистратуру. Подать документы можно лично или дистанционно также до 20 августа.Адрес приёмной комиссии: Ковровская академия, г. Ковров, ул. Маяковского, д. 19, каб. 225 (2 этаж), понедельник-пятница с 9.00 до 17.30.Телефон для консультаций (понедельник-пятница с 9:00 до 17:00): 8 (49232) 6-96-02.Реклама.