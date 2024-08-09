По документам в Судогде ливневой канализации вообще нет, по факту – все канавы и трубы заросли травой и завалены мусором. Прокуратура провела проверку на основании жалоб жителей, который

По документам в Судогде ливневой канализации вообще нет, по факту – все канавы и трубы заросли травой и завалены мусором. Прокуратура провела проверку на основании жалоб жителей, который сообщили, что во время дождей случаются настоящие потопы. Как сообщают в надзорном ведомстве, был проведен осмотр ливневых канав и труб на улицах Карла Маркса, Ленина, Октябрьской и Халтурина.