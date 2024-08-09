81% жителей ЦФО (без учёта Москвы и МО) готовы распоряжаться финансами совместно с родственниками и знакомыми, следует из опроса проведенного ВТБ*.

81% жителей ЦФО (без учёта Москвы и МО) готовы распоряжаться финансами совместно с родственниками и знакомыми, следует из опроса проведенного ВТБ*. Главным фактором для подключения к «семейному банку» может стать возможность получить специальные условия по банковским продуктам и сервисам, которые помогут сэкономить.Среди тех, кто готов присоединиться к «семейном банку», 27% отмечают полную готовность подключить близких к своим банковским операциям, 54% респондентов будут принимать решения в зависимости от конкретных условий по продуктам. 12% подобный сценарий не рассматривают.Большинство хотели бы включить в состав «финансовой семьи» супругов (64%), родителей (55%) и детей (41%) или других близких родственников. При этом почти половина жителей Центрального федерального округа (44%) готова включить в состав финансовой семьи близких друзей. Ряд респондентов также готовы включить в эту группу коллег по работе (14%), бизнес-партнеров (5%) или помощников по хозяйству (2%).Доверить общие сбережения в банке почти половина опрошенных (42%) готова супругам. Около четверти согласны дать доступ к своим средствам близким родственникам (25%) или детям (20%). Не доверят сбережения никому и предпочтут распоряжаться накоплениями самостоятельно 20% респондентов.По данным опроса, преимуществами для подключения к «семейному банку» могут стать повышенный кешбэк (73%), повышенная ставка по накопительным продуктам (66%) и переводы без комиссии (62%). 42% отметили, что для них важен удобный сервис управления семейным бюджетом. Дополнительная скидка на банковские продукты интересна 37% опрошенных. Более половины респондентов (62%) считают, что объединение в «финансовую семью» даст им возможность сэкономить на повседневных финансовых расходах.«Среди россиян есть запрос на инструменты для эффективного ведения совместного бюджета. Сегодня банки предлагают продукты для супругов и детей, в первую очередь это дополнительные карты и накопительные счета. При этом мы видим тренд на расширение "финансовой семьи", в которую россияне хотели бы включать не только своих родственников, но и тех, кто вовлечен в регулярные расчеты: репетиторов, тренеров, нянь и т. д. По нашей оценке, будущее семейного банкинга – за универсальным предложением для семьи с возможностью получать максимальное количество привилегий», – прокомментировал результаты опроса руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.* Опрос провел ВТБ по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек.