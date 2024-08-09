В экспозиции представлены первые летописные упоминания о «Суждале» из «Повести временных лет».

Выставка документов, организованная Госархивом региона, открылась рядом с Центром культуры и досуга на Красной площади в Суздале.В экспозиции представлены первые летописные упоминания о «Суждале» из «Повести временных лет». Также можно увидеть уникальный документ — Указную грамоту воеводы Дмитрия Пожарского для игуменьи Покровского девичьего монастыря Ольги, датированную 4 мая 1612 года. Среди других экспонатов — чертежи Покровского женского монастыря конца XVII века, которые иллюстрируют его топографию и архитектурные особенности комплекса.Выставка является передвижной и уже посетила Ковров. Ожидается, что ее смогут увидеть жители всех муниципалитетов региона.