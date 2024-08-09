18 участков дорог в населенных пунктах Гусь-Хрустального района на данный момент отремонтировали. Это – 50% от всех запланированных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

18 участков дорог в населенных пунктах Гусь-Хрустального района на данный момент отремонтировали. Это – 50% от всех запланированных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса. Отремонтированы дороги по следующим адресам: – улица 8 Марта, проезд №1 (от дома №5 улицы Заводская до дома №6а улицы 8 Марта) в поселке Золотково (0,354 км); – улица Первомайская