В Коврове перед судом предстанет гражданин иностранного государства.

В Коврове перед судом предстанет гражданин иностранного государства. Мужчину обвиняют в покушении на мелкое взяточничество. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл 16 мая. Правоохранители установили, что фигурант ехал по городу на иномарке и был остановлен сотрудниками ДПС. Полицейские проверили документы водителя и выявили факт незаконного осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации. Однако фигурант не желал быть привлечённым к административной ответственности и попробовал дать взятку в 5 тыс. рублей. Однако стражи порядка от денег отказались и пресекли действия мужчины.В настоящий момент уголовное дело в отношении иностранца передано в суд.